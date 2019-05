Por causa da roupa, advogada é barrada em tribunal: “Você está com tudo pra fora”

Facebook Reprodução Fotos postadas pela advogada Eduarda Meyka Ramires no Facebook em protesto contra portaria do TJRO

A advogada Eduarda Meyka Ramires, de Porto Velho, usou o Facebook para protestar contra servidores que tentaram impedir sua entrada no Tribunal de Justiça de Rondônia (TJMS) por causa da roupa que estava usando. Ela escreveu na rede que ter sido barrada por dois servidores, que afirmaram: "Você está com tudo pra fora". Meyka conta que o saguão estava cheio de gente. "As pessoas me olhavam para averiguar, aparentemente, se eu realmente estava desnuda". "A portaria do TJ/RO sobre como se vestir é CLARAMENTE MACHISTA E FEITA PARA AS MULHERES. Jamais ocorreria a um homem", disparou a advogada. O episódio virou notícia nacional no site Migalhas jurídicas. Em nota, as comissões da Mulher Advogada e Defesa das Prerrogativas nacional e estadual da OAB reafirmaram que, não apenas a advogada, mas toda mulher, enquanto cidadã de um país em que a Constituição assegura a igualdade entre homens e mulheres, tem que ter garantido o seu direito de se vestir livremente sem se sentir em perigo ou ter seus direitos mitigados em razão de suas escolhas de vestimenta.

