Janela partidária pode triplicar bancada do PSD de Marquinhos Trad na Câmara

Com dois vereadores, a bancada partido do PSD em Campo Grande deve dobrar ou até triplicar na Câmara até o prazo limite para filiações partidárias visando as eleições do ano que vem. São pelo menos cinco vereadores sondados para ingressar na sigla do prefeito Marquinhos Trad assim que for aberta uma "janela" para troca partidária sem risco de perder mandato. Além de Valdir Gomes (PP), Willian Maksoud (PMN) e Otávio Trad (PTB) que prestigiaram a convenção municipal do PSD no sábado, o líder do prefeito na Câmara, Chiquinho Telles, disse ao Blog que outros dois estão na mira. "Conversamos também com o Odilon (PDT), Jeremias (Avante). Vamos falando. Na política, que é muito dinâmica, cada dia é uma eternidade", disse o Chiquinho.

