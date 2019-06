Homem branco com rosto pintado foi aprovado por cota em concurso do INSS

Fotos O Antagonista/Reprodução Lucas pintou o rosto e conseguiu ser aprovado em concurso do INSS, mas fraude foi descoberta

Branco de olhos verdes, Lucas Soares Fontes passou em um concurso de técnico do INSS em vaga de cotista para negros, mas acabou descoberto, informa o site O Antagonista. "Para ludibriar os avaliadores, ele pintou a pele e usou lentes escuras. O disfarce foi desmascarado em um processo administrativo disciplinar, determinado pelo superintendente do INSS no Sudeste, Paulo Cirino. Há duas semanas, ele teve sua classificação no concurso anulada, sendo automaticamente exonerado do cargo. Na cúpula do INSS, há suspeita de que não se trata de um caso isolado", relata Claudio Dantas, no O Antagonista.

