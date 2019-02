Governo vai aumentar imposto de leite importado para proteger produtor

Fotos imagem de vídeo e divulgação Do hospital, Bolsonaro recebeu pedidos de produtores e determinou solução para ministros

Para proteger produtores de leite brasileiros, o governo federal decidiu aumentar o imposto de importação de leite em pó para compensar o fim da taxa antidunping contra o leite da União Europeia e da Nova Zelândia com valores excessivamente baixos. O imposto deve subir de 28% para 42%, o que compensa totalmente o fim da taxa e o decreto de Jair Bolsonaro deve ser publicado na quinta-feira, informa O Globo. Mesmo internado, Bolsonaro manteve contato com produtores desde a semana passada e ligou para o ministro Paulo Guedes (Economia), para que resolvesse a questão. Guedes se reuniu ontem com a ministra Teresa Cristina (Agricultura) e no início da tarde de hoje Bolsonaro anunciou no Twitter que o governo "manteve o nível de competitividade do produto com outros países" e afirmou: "Todos ganharam, em especial, os consumidores do Brasil".

