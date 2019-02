Ganhador de loteria usa máscara do Pânico para receber prêmio e não ser reconhecido

Supreme Ventures Ltd./Facebook Divulgação Campbell exibe cheque simbólico do prêmio equivalente a R$ 4,3 milhões para não ser reconhecido

Um apostador identificado como A. Campbell usou uma máscara do filme "Pânico" para não ser reconhecido ao receber um prêmio equivalente a R$ 4,3 milhões da loteria na Jamaica. A lei jamaicana obriga os vencedores de loteria a ir receber o cheque simbólico em cerimônia pública. No ano passado, para evitar ser reconhecida, uma mulher que ganhou a Super Lotto no país retirou o prêmio com uma máscara de emoji sorrindo e piscando. De lá pra cá, outras pessoas passaram a usar máscaras para evitar assaltos, sequestros ou pedidos de dinheiro. "Tenho um pequeno negócio, então planejo fazê-lo maior, comprar um apartamento. Eu amo ter dinheiro", contou Campbell ao site Jamaica Star, conforme o Washington Post.

