Ex-comandante do Exército chama Olavo de Carvalho de “Trotski de direita”

Divulgação Villas Bôas sobre Olavo: 'vazio existencial e total falta de princípios básicos de educação, de respeito, de humildade e modéstia'

O general Eduardo Villas Bôas, ex-comandante do Exército, usou ontem (06) o Twitter para rebater críticas do "guru" bolsonarista Olavo de Carvalho contra militares do Planalto. No sábado, Olavo usou as redes sociais para comparar o general Santos Cruz, secretário de Governo, a Ciro Gomes (PDT), dizendo que ele "fofoca e difama pelas costas". Em entrevista, o ministro Santos Cruz rebateu, chamando Olavo de "um desocupado esquizofrênico". Nesta segunda-feira, Villas Bôas disparou: "Mais uma vez o Sr. Olavo de Carvalho a partir de seu vazio existencial derrama seus ataques aos militares e as FAA demonstrando total falta de princípios básicos de educação, de respeito e de um mínimo de humildade e modéstia. Verdadeiro trotski de direita, não compreende que substituindo uma ideologia pela outra não contribui para a elaboração de uma base de pensamento que promova soluções concretas para os problemas Brasileiros" (veja a íntegra abaixo). Após a postagem, o ex-comandante do Exército virou alvo de "olavistas" nas redes sociais.

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog