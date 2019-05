Dodge freou Lava Jato, revela relatório

Reprodução De 110 acordos de delação homologados no STF, só um ocorreu na gestão de Dodge na PGR iniciada em 2017

Relatório divulgado sem alarde pelo relator da Lava Jato no Supremo, Edson Fachin, na última sexta-feira (27), permite concluir que, sob comando de Raquel Dodge, a Procuradoria-Geral da República freou a maior operação anticorrupção já realizada no país, diz Josias de Souza em blog no UOL. Pelo relatório, entre 2015 e 2019 foram homologados no STF 110 acordos de colaboração premiada. "Apenas um ocorreu na gestão de Dodge, iniciada em setembro de 2017". O relatório de Fachin aponta ainda que, entre 2016 e 2019, a PGR protocolou no STF 24 denúncias no âmbito da Lava Jato. "Num balanço que fizera de sua gestão em outubro do ano passado, Dodge contabilizava 46 denúncias, mas apenas quatro se referiam ao maior escândalo de corrupção do país. Certos casos cobravam reação", diz o jornalista. Leia mais aqui no UOL.

