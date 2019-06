Com Azambuja, PSDB fecha questão a favor da reforma da Previdência

Divulgação Ao lado de Azambuja, o presidente nacional do PSDB Bruno Araújo anunciou decisão de fechar questão sobre reforma

O PSDB fechou questão hoje a favor da reforma da Previdência. Com isso, parlamentares que desobedecerem a posição do partido de votar pela aprovação da reforma poderão ser punidos e até expulsos da sigla. A decisão foi tomada em Brasília pela Executiva Nacional e a bancada do partido, incluindo o deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), relator da PEC 06/2029, em reunião com participação de Reinaldo Azambuja (MS) e demais governadores tucanos que já haviam fechado questão. Ao lado de Azambuja, o novo presidente do PSDB, Bruno Araújo, anunciou que serão levados em consideração destaques que serão apresentados pelo relator, incluindo benefício de prestação continuada (BPC), aposentadoria rural, securitização e aposentadorias de professores e policiais.

