Cinco dos oito deputados de MS votaram para Coaf ficar sob comando de Moro

G1 Reprodução Coaf no Ministério da Justiça: cinco deputados de MS votaram sim e três votaram não

Na votação da Câmara hoje que por 218 a 210 votos decidiu que o Coaf voltará para o Ministério da Economia, cinco dos oito deputados federais de Mato Grosso do Sul votaram sim para que o conselho de combate a fraudes financeiras e aos esquemas de lavagem de dinheiro ficasse vinculado do Ministério da Justiça comandado por Sérgio Moro: Dagoberto Nogueira (PDT), Luiz Ovando e Tio Trutis (ambos do PSL), Fábio Trad (PSD) e Rose Modesto (PSDB). Três deputados votaram não, ajudando o Coaf a voltar para o Ministério da Economia: Beto Pereira, Bia Cavassa (ambos do PSDB) e Vander Loubet (PT). Veja os votos dos deputados de todo o País aqui no G1.

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog