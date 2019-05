Bolsonaro dispensa apoio de quem defende “fechar” Supremo e Congresso

Tamanho do texto

Marcelo Camargo/Agência Brasil Bolsonaro sobre quem defende fechar Supremo e Congresso: 'Essa pauta está mais para Maduro'

Jair Bolsonaro voltou a afirmar na quinta (23), em café da manhã com jornalistas, que não vai participar das manifestações de apoio ao seu governo que estão sendo convocadas para domingo e, conforme a rádio Band News, disse ser contra posicionamentos mais radicais. "Quem defende o fechamento do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional está na manifestação errada", disse o presidente, ilustrando que "essa pauta está mais para Maduro", informa o Estadão de S.Paulo.

