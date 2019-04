Bebês “gigantes” assustam mães e viram atração na Santa Casa de Campo Grande

Fotos Mayara Zavasque/Arquivo Pessoal e Santa Casa de CG Depois do Caleb, que nasceu em fevereiro com 5,345 kg e 52,5 cm, nesta semana o Luiz virou atração na Santa Casa

O nascimento de Luiz Davi com 52 cm e 5,1 kg na segunda-feira movimentou os corredores do 3º andar da Santa Casa de Campo Grande nesta semana, com funcionários e outros curiosos querendo ver e fotografar o "bebê gigante" no quarto 308. No dia 8 de fevereiro, outro bebê, ainda maior, já havia chamado a atenção no hospital, após nascer com 5,345 kg e 52,5 cm. "Foi um susto" Jéssica de Souza Alvarenga Abss, de 17 anos, mãe do Luiz, explicando que o ultrasson apontava que ele viria com 3,5 kg. "As pessoas passam pela porta aqui e perguntam: cadê o bebê gigante? Acho que quase todo mundo do hospital veio visitá-lo, tirar foto e ele ainda ganhou este apelido", contou ao site ao G1 MS. "A minha mãe também só fala o tempo todo: cadê o bebê gorducho da vovó?", brincou Jéssica. A mãe de Caleb, Maynara Leite Soares Zavasque, de 23 anos, disse que aconteceu a mesma coisa com a chegada do filho em fevereiro: "Todo mundo queria ir lá conhecer, povo entra no quarto o tempo todo para tirar foto. (...) Ele chegou e foi apelidado de 'o gordinho da Santa Casa'. Foi um susto também, principalmente porque a gente não imaginava este tamanho e peso".

