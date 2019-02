A senha no banheiro feminino do bar

O Globo/Reprodução Cartaz no banheiro feminino do bar: o drinque 'La Penha' é a senha para o SOS

A foto de um cartaz no banheiro feminino do Buteco Comedy Bar, em Canoas (RS) viralizou na internet. O aviso às clientes diz que, caso estejam se sentindo inseguras, devem ir ao bar e pedir o drinque "La Penha". É a senha, inspirada na Lei Maria da Penha, para o bartender "charmar alguém do bar para te acompanhar até o seu carro, Uber, táxi, ou até chamar a polícia se necessário". O cartaz acrescenta: "Não se cale. Não tenha medo. Você não está sozinha, estamos aqui para te apoiar". Felipe Vacilotto, um dos sócios do bar, disse ao blog da Marina Caruso (O Globo) que até agora, felizmente, ninguém precisou usar a senha.

