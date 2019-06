Confira cinco benefícios da pasta de amendoim para a saúde

Alimento pode ajudar na prevenção de doenças cardíacas e diabetes, além de ser benéfico para quem pratica exercícios

Divulgação

A pasta de amendoim é feita a partir do amendoim torrado e moído, mais a adição de alguns outros ingredientes para proporcionar um melhor sabor e textura. Quando ela é feita sem açúcar, ela pode ter diversos benefícios para a saúde, já que é repleta de nutrientes como proteínas, vitaminas e minerais, além de gordura boa. Tal característica faz com que o alimento seja indicado para quem faz exercícios e até para quem quer perder peso. Abaixo, confira cinco benefícios:



1. Atua no fortalecimento dos ossos



A pasta de amendoim possui magnésio, um importante nutriente para a saúde óssea. Isso acontece porque o magnésio é responsável pela entrada e saída de cálcio e contribui para ativação da vitamina D, essencial para que o cálcio seja absorvido pelos ossos.



2. Fortalece o sistema imunológico



Pelo fato de ser rico em vitaminas e antioxidantes, o alimento também pode contribuir para o fortalecimento do sistema imunológico. As vitaminas são importantes para os glóbulos brancos e vermelhos, responsáveis, respectivamente, pela defesa do organismo e transporte de oxigênio. Já os antioxidantes combatem os radicais livres, influenciando na prevenção de doenças.



3. Combate à doenças cardíacas



A pasta de amendoim tem um tipo de gordura do bem, conhecida como poli-insaturada. Ela pode combater o colesterol ruim, que obstrui as veias do coração. Além disso, o alimento tem antioxidantes e vitaminas importantes para a prevenção de problemas cardíacos.



4. Diminui o risco de diabetes



Uma pesquisa divulgada pelo Journal of the American Medical Association descobriu que consumir de duas a três colheres de quatro a cinco vezes por semana pode diminuir o risco de se desenvolver diabetes do tipo 2 em 30%. Isso, é claro, aliado a uma dieta equilibrada. Tal fato ocorre pela presença de fibras e ômega 9 na composição do alimento.



5. É bom para quem faz exercícios



A pasta de amendoim oferece vários benefícios para quem pratica exercícios físicos. Além de prevenir fadiga muscular, ela é hipercalórica e rica em proteínas, o que favorece a hipertrofia muscular. Apesar do alto componente calórico, o alimento também pode contribuir para a queima de gordura localizada, graças ao ácido oleico, gordura monoinsaturada também encontrada em grandes quantidades no azeite.