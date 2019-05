Tarcísio Gomes fala sobre os desafios para o setor de infraestrutura

Publicado em 30 de abr de 2019

O Roda Viva recebeu o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. São inúmeros os desafios para o setor de Infraestrutura no país: na Construção Civil, o maior deles é o estímulo ao setor privado, visando a redução no déficit habitacional, calculado atualmente em mais de 6 milhões de moradias só nas áreas urbanas; nos Transportes, é a melhoria das rodovias federais e estaduais, além da mobilidade urbana; na área de Energia, promover a retomada do investimento público e maior presença do setor privado, consolidar as matrizes energéticas atuais e ampliar a geração de energia solar e eólica; nas Telecomunicações, é a ampliação da oferta de banda larga, em escala nacional. Todos esses itens serão debatidos na entrevista ao vivo com o ministro.



Compõem a bancada de entrevistadores Gesner Oliveira, professor de economia da Fundação Getúlio Vargas e sócio da Consultoria Go Associados; Cida Damasco, colunista do jornal O Estado De S. Paulo; André Lahóz Mendonça de Barros, diretor da revista Exame; João Gabriel de Lima, editor-executivo do jornal O Estado De S. Paulo e coordenador de jornalismo do Insper; e Eduardo Lafraia, presidente do Instituto de Engenharia.