Rodrigo Maia no centro do Roda Viva

Transmitido ao vivo em 12 de ago de 2019

No Roda Viva, a jornalista Daniela Lima recebe Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados e articulador nas negociações para aprovação da proposta de reforma da Previdência. A ele foi atribuído o crédito pela ampla margem alcançada nos dois turnos de votação: 379 a 131 no primeiro turno e 370 a 124 no segundo, bem acima dos 308 necessários para aprovação de uma Proposta de Emenda Constitucional.