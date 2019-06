Presidente do PSDB fala sobre novos rumos do partido e a conjuntura política no Brasil

Publicado em 4 de jun de 2019

O Roda Viva entrevista o novo presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, para falar sobre os novos rumos do partido e a conjuntura política no Brasil. Advogado formado pela Faculdade de Direito do Recife, Bruno foi deputado estadual por dois mandatos em Pernambuco, entre 1999 e 2007, e chegou a presidir a Assembleia Legislativa do Estado. Foi eleito deputado federal por três vezes e, durante o governo Dilma Rousseff, ocupou as lideranças do PSDB na Câmara. Autor do Código Nacional de Ciência e Tecnologia, ele também esteve à frente do Ministério das Cidades até novembro de 2017.



Compõem a bancada de entrevistadores Roberto Giannetti da Fonseca, economista, empresário e conselheiro da Fundação Padre Anchieta; Fernando Canzian, repórter especial do jornal Folha De S.Paulo; Silvia Amorim, repórter de política do jornal O Globo; Pedro Venceslau, repórter de política do jornal O Estado De S. Paulo; Débora Freitas, apresentadora da Rádio CBN; e José Álvaro Moisés, professor de Ciência Política da USP.