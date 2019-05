Osmar Terra destaca diferentes pontos do Ministério da Cidadania durante entrevista

Transmitido ao vivo em 6 de mai de 2019

O Roda Viva entrevista o ministro da Cidadania, Osmar Terra. Ao longo da edição, ele aborda os diferentes assuntos de sua pasta, como o corte de gastos previstos para a Lei Rouanet, a Política Nacional Sobre Drogas – que prevê medidas de combate ao tráfico, prevenção ao uso e tratamento dos dependentes – e o Bolsa Família.



Compõem a bancada de entrevistadores Juca de Oliveira, ator; Sônia Racy, colunista do jornal O Estado de S. Paulo, jornalista da rádio Eldorado e apresentadora da Band; Robinson Borges, editor de cultura do Valor Econômico; Simoni Mendonça, presidente do Sindicato da Indústria Audiovisual do Estado de São Paulo (SIAESP); e Antonio Geraldo, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria.