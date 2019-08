Café Filosófico recebe Benilton Bezerra Jr

Publicado em 11 de ago de 2019

Se em uma época a identidade era determinada já ao nascermos, foi sem dúvida uma conquista poder construí-la. Nos dias de hoje, muitas categorias sociais ganharam voz e a ampliação de seus direitos. Esse lado positivo, no entanto, vem acompanhado de um lado negativo: a exacerbação da importância particular de grupos com identidades diferentes em detrimento do coletivo, de questões universais. Como conciliar a preservação e o cultivo das identidades particulares e a construção concomitante de um futuro comum? De um horizonte que aponte para um modelo de convivência social melhor do que temos hoje para as futuras gerações?