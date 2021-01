Telegram anuncia recordes após regras do Facebook

Foto: Divulgação/Telegram Usuários migram após novas políticas do whataspp

Nesta terça-feira (12), oTelegram registrou aproximadamente 25 milhões de novos usuários nas últimas 72 horas, conforme seu fundador, o russo Pavel Durov. A migração ocorre após o WhatsApp anunciar que irá compartilhar dados com o Facebook, a partir de 8 de fevereiro.

De acordo com Pavel Durov, "Durante a primeira semana de janeiro, o Telegram ultrapassou os 500 milhões de usuários ativos mensais. Depois disso, continuou a crescer: 25 milhões de novos usuários chegaram ao Telegram nas últimas 72 horas", publicou nas redes sociais.

O Telegram já havia registrado ondas repentinas, mas "desta vez é diferente", relatou Durov.

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, foi um dos que anunciaram ter aderido à rede social. O seu novo canal no Telegram foi divulgado em post feito no Twitter. A sua conta no aplicativo de mensagens foi criada em 9 de janeiro.