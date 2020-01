Programa “Odontologia para Bebês” passará por Corumbá

Messias Ferreira/ Cassems

Programa “Odontologia para Bebês” chegará em Corumbá neste sábado, levando atendimento para as crianças e educando os pais a respeito da saúde bucal de suas criança.



A ação promovida pela Cassems abre o cronograma de atendimentos para 2020, que passará por Campo Grande, na segunda-feira (27) e na quinta-feira (30). Os atendimentos em Corumbá acontecem às 8h e às 13h, com atendimento e palestras que levam conhecimento sobre prevenção e cuidados com a saúde bucal das crianças de zero a três anos.



O projeto se iniciará com uma palestra de orientação aos pais e, ao final do encontro, os bebês são agendados para o atendimento clínico preventivo.