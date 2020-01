Inicia ações com uso do Fumacê em Corumbá

Divulgação/ PMCorumbá Total Geral de Imóveis a serem atendidos pelo Fumacê: 18.718 imóveis

Iniciado projeto com o uso do Fumacê para combate ao mosquito Aedes aegypti em Corumbá. A ação é promovida pela Prefeitura, que começa nesta terça-feira (21).



O inseticida chegou em Corumbá nesta segunda-feira (20), enviado pelo governo do Estado. O objetivo é eliminar o mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika, doenças que costumam ter mais casos no verão.



Confira o cronograma da ação fumacê: 1º Ciclo 2020 previsão Início 21/01/2020; Período Vespertino e Término 26/01/202; Período Matutino 03 Dias Completos, totalizando 05 períodos. A ação poderá parar em dias de chuvas, ventos acima da velocidade preconizada, problemas Mecânicos e demais.