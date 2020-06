Governo aumenta testagens no drive-thru de Dourados

Portal do MS Secretário Geraldo Resende visita ponto de teste drive-thru

A cidade de Dourados ganhou destaque com o maior número de casos confirmados da covid-19 no Mato Grosso do Sul. Com mais 41 casos confirmados nesta quinta-feira (4), uma média de 35 diários nesta semana, são 419 pessoas contaminadas pelo novo coronavírus, deixando Campo Grande, com uma população aproximadamente quatro vezes maior, para trás.

Esse cenário aumentou a preocupação da Secretaria Estadual de Saúde (SES) com o número e casos na região da Grande Dourados, já que outras cidades próximas, como Rio Brilhante, Douradina, Itaporã e, principalmente Fátima do Sul, também estão com número crescente de casos.

Diante do atual cenário, a SES decidiu por ampliar mais uma vez os testes que estão sendo realizados no sistema drive-thru, com parceria da prefeitura de Dourados. Desde a última quarta-feira (3) são feitos 90 testes de biologia molecular e 40 testes rápidos. Os testes, que começaram com 30 testes às segundas, quartas e sextas-feiras, agora são feitos diariamente, exceto finais de semana.

A ampliação se faz necessária, segundo o secretário de Saúde, Geraldo Resende, considerando a alta incidência da região da Grande Dourados. “Dos dez municípios com maior incidência de casos, seis estão nesta macrorregião: Douradina, Vicentina, Fátima do Sul, Itaporã, Dourados e Rio Brilhante. Por isso implantamos o drive thru em Dourados, porque apenas com a ampliação da testagem conseguiremos ter a real dimensão na situação local e assim tomarmos as decisões mais assertivas”, explica.

Do mesmo modo, a infectologista e integrante do Centro de Operações Emergenciais, (COE/MS), Mariana Croda, acredita que a ampliação do atendimento no drive-thru é uma medida correta a ser tomada diante do cenário atual. “A SES vem atuando na região, mesmo antes do elevado número de casos, principalmente no planejamento da abertura de novos leitos e dos fluxos assistenciais, uma das ações principais na região é a ampliação da testagem, porque dá respaldo aos gestores nas medidas adotadas”, completou.