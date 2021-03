Dourados vacina idosos acima de 75 anos neste domingo sem agendamento

Marcus Moura/PMD Idosos poderão se vacinar sem prévio agendamento

A cidade de Dourados segue com a programação de ofertar vacinas contra a covid-19 aos domingos. Neste dia 21, na sede do Corpo de Bombeiros, na avenida Presidente Vargas, no Centro, serão imunizados idosos com 75 anos ou mais no sistema drive thru.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a ação será das 8h às 13h. “A vacinação ocorrerá por ordem de chegada, como de costume, e os profissionais farão uma triagem para certificação de dados”, lembrou o secretário interino de saúde, Edvan Marcelo Marques. É obrigatório apresentação de documentos pessoais como RG, CPF e CARTÃO SUS.

Na última quinta-feira (18), Dourados recebeu mais 4.850 doses do imunizante Coronavac para dar continuidade à vacinação nos grupos priorizados pelo Plano Nacional de Imunização. Por isso, a vacinação para todos os trabalhadores da saúde acima de 60 anos continua, mediante agendamento. Todos que se encaixam na faixa etária podem procurar a Central para marcar o dia e a hora através dos telefones: (67) 98468 – 8399 / 8098 / 8259 / 9023.