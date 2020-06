Dourados teve três mortes pela covid-19 neste domingo

Tamanho do texto

Número de óbitos tem aumentado no Estado

A escalada de casos da covid-19 em Dourados tem reflexos também no número de mortes causadas pela doença. Neste domingo (14) foram registradas três mortes, recorde em um único dia, além de um quarto óbito em hospital da cidade, mas de um morador de Douradina, uma das cidades da região da Grande Dourados, todas também atingidas com a pandemia.

Com essas mortes, Mato Grosso do Sul soma 32 mortes, cinco delas em Dourados. A primeira de um caminhoneiro que faleceu em no Tocantins e a segunda de uma mulher venezuelana de 28 anos.

Nessas últimas mortes estão dois homens, um de 81 anos internado há dez dias em um hospital particular. Outro, esse de 65 anos, era hipertenso e diabético. A terceira morte foi de uma mulher de 54 anos e tinha como comodidades diabetes e doença cardiovascular crônica.

O morador de Douradina tinha 80 anos e nenhuma comorbidade relatada. A vítima era do distrito de Bocajá e estava internado desde terça-feira, após comparecer a uma Unidade de Saúde com complicações de saúde e ser encaminhado imediatamente ao UPA em Dourados.

Até esse último boletim da Secretaria Estadual de Saúde, as mortes em Mato Grosso do Sul estão distribuídas em Campo Grande com oito óbitos, cinco em Dourados, duas em Batayporá, Itaporã e Brasilândia e uma em Paranaíba, Vicentina, Iguatemi, Rio Brilhante, Sidrolândia, Ponta Porã, Corumbá e Douradina.