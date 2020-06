Dourados prorroga vacinação contra sarampo até fim de agosto

Alex Pazuello/Semcom Doses estarão disponíveis, preferencialmente, para adultos entre 20 e 49 anos

A Campanha de vacinação contra o sarampo que seguiria até esta terça-feira (30) foi prorrogada por mais dois meses em Dourados. A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Núcleo de Imunização, busca imunizar contra a doença o maior número possível de pessoas entre 20 a 49 anos, faixa etária do público-alvo nesta etapa.

Agora, as doses estão disponíveis até o dia 31 de agosto para a população nas Unidades Básicas de Saúde do município, exceto nas unidades referência em atendimento para pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), situadas na Vila Cachoeirinha, Vila Índio e Santo André.

O gerente do Núcleo de Imunização, Edvan Marcelo Marques, destaca que o sarampo é uma doença viral aguda similar a uma infecção do trato respiratório superior, sendo potencialmente grave, principalmente em crianças menores de cinco anos de idade, desnutridos e imunodeprimidos. “A transmissão do vírus ocorre a partir de gotículas de pessoas doentes ao espirrar, tossir, falar ou respirar próximo de pessoas sem imunidade contra o vírus sarampo e pode ser grave em alguns casos”, alerta.

Casos no Brasil

Em 2020 foram confirmados 338 casos de sarampo em oito unidades da Federação: São Paulo tem 136, 93 no Rio de Janeiro, 64 no Paraná, 22 em Santa Catarina, 11 no Rio Grande do Sul, sete em Pernambuco, quatro no Pará e um em Alagoas. Atualmente, dez estados (incluindo Minas Gerais e Bahia com casos confirmados de 2019) estão com circulação ativa do vírus do sarampo. Neste ano, até o momento, foram registrados três óbitos por sarampo, sendo um no estado do Rio de Janeiro, um no estado do Pará e um no estado de São Paulo.

A recomendação do Ministério da Saúde é reforçar medidas de prevenção de doenças de transmissão respiratória, sendo que nos casos em que a vacina é possível, reforçar essa medida preventiva eficaz.

Edvan destaca que mesmo diante da pandemia do coronavírus, o Ministério da Saúde também está atento e tem alertado a população sobre a importância da vacinação contra o sarampo, visto que a doença é grave e de alta transmissibilidade. “Uma pessoa infectada pode transmitir o vírus pelo ar para várias pessoas que não estejam imunes”, destaca.