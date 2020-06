Dourados bate novo recorde em casos da covid-19

Bruno Concha/Secom Boletim apontou mais oito casos na Reserva Indígena

A cidade de Dourados segue batendo recordes no número de casos da covid-19 dia após dia e no boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (10) não foi diferente. Foram confirmados 82 novos casos, segundo dados do Comitê de Gerenciamento de Crise do Coronavírus. A cidade soma agora 756 pessoas que testaram positivo para a covid-19, sendo que 231 já passaram pelo período de quarentena, não apresentam mais sintomas e tiveram alta médica.

De acordo com o boletim, 502 pessoas estão assintomáticos ou com sintomas leves e estão em isolamento domiciliar. Entre os internados, 12 estão em enfermarias e 11 em leitos de UTI. Até agora, Dourados computa dois óbitos, um homem que faleceu no Tocantins, mas como era residente na cidade a morte é, segundo protocolo do Ministério da Saúde, para a cidade. A segunda morte é de uma mulher, venezuelana, de 27 anos.

Entre os novos casos, 72 deles são residentes na área urbana da cidade, dois em distritos rurais e oito da Reserva Indígena, que agora tem 86 casos confirmados da doença.