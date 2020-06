Covid-19 faz quatro óbitos em Dourados nas últimas 24 horas

Jefferson Peixoto/Secom Nesta quinta foram confirmados mais 97 casos da covid-19 em Dourados, totalizando agora 2.247

O número de vítimas fatais pela covid-19 deu um salto nas últimas 24 horas em Dourados, cidade considerada o epicentro da doença no Mato Grosso do Sul. Foram quatro óbitos registrados, sendo três de moradores da cidade e uma paciente de Fátima do Sul que estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Vida. Em todo Estado são contabilizadas 62 mortes com esses últimos casos.

Os dois primeiros desses quatro óbitos aconteceram na noite desta quarta-feira (24). No Hospital Evangélico faleceu um homem de 66 anos que foi diagnosticado com a covid-19 através de teste rápido e estava internado. Pouco depois faleceu uma mulher de 73 anos, moradora em Fátima do Sul. Ela foi internada no dia 15 deste mês no Hospital da SIAS em Fátima do Sul e transferida cinco dias depois para Dourados. Estava internada na UTI do Hospital da Vida.

Na manhã desta quinta foram outras duas mortes. No Hospital da Vida morreu uma mulher de 32 anos que estava internada desde o dia 14 de junho devido traumatismo crânio encefálico após um acidente de trânsito. Ela foi testada positivo para o coronavírus no dia 18 e teve infecção intra hospitalar por covid. A última morte foi de um homem de 64 anos que estava internado no Hospital Universitário desde 13 de junho, quando foi notificado com a covid-19. Ele sofria de diabetes.

Mais 97

Segundo boletim divulgado nesta quinta pelo Comitê de Gerenciamento de Crise do Coronavírus, Dourados manteve a alta média de casos confirmados diariamente, com mais 97 pessoas testadas positivo para o coronavírus, totalizando agora 2.247 pessoas. Dessas, 1.164 já passaram pelo período de isolamento, não apresentam mais sintomas e tiveram alta médica. Com sintomas leves, 1.029 estão em isolamento dominiciliar. Outras 61 pessoas estão internadas, sendo 27 em enfermarias e 34 em leitos de UTI.

MS

Líder em número de casos no Estado, Dourados lidera também em óbitos. Até essa quinta, 17 pessoas faleceram na cidade, vítimas da doença, mais que o dobro de Campo Grande, com oito mortes. Em Corumbá faleceram seis pessoas, cinco em Três Lagoas, três em Itaporã, duas em Batayporã, Paranaíba, Vicentina, Brasilândia, Rio Brilhante, Ponta Porã e Guia Lopes da Laguna. As cidades de Iguatemi, Sidrolândia, Douradina, Deodápolis, Anastácio, Itaquirai, Glória de Dourados, Naviraí e agora Fátima do Sul contabilizam uma morte cada.