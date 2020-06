Covid-19 faz mais duas vítimas em Dourados nas últimas 24 horas

Divulgação Secretaria confirmou as mortes em Dourados por covid-19

A covid-19 segue fazendo vítimas fatais no Mato Grosso do Sul e, particularmente, em Dourados. Outras duas mortes foram confirmadas nas últimas 24 horas, somando agora sete ao total. Cidade com mais número de casos no Estado, Dourados está perto agora de passar a capital Campo Grande, que tem oito, em número de óbitos.

De acordo com informações da Secretaria Estadual de Saúde, na noite desta quarta-feira (17) faleceu Yoshio Matsui, de 82 anos. Ele estava internado em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular e teve o quadro agravado por ter hipertensão e diabetes. Já na madrugada desta quinta (18), faleceu Eliana Silva, de 40 anos. Portadora de doença renal crônica, ela estava internada na UTI do Hospital Santa Rita.

Com mais esses dois óbitos, Mato Grosso do Sul passa a ter 39 mortes por Covid-19. Oito delas em Campo Grande, cinco em Três Lagoas, duas em Batayporã, Paranaíba, Brasilândia, Itaporã, Rio Brilhante e Corumbá. Uma morte em Vicentina, Iguatemi, Sidrolândia, Ponta Porã, Douradina, Deodápolis e Anastácio.