Senar MS promove primeira Feira Segura em Corumbá

Divulgação/Famasul Feira Segura em Corumbá

Primeira edição da Feira Segura do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do (Senar/MS) reúne neste sábado (29), 20 produtores rurais do município de Corumbá. A iniciativa é promovida por meio da parceria entre o Sindicato Rural e a Prefeitura de Corumbá por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável.

A feira, montada na praça da Independência, no centro de Corumbá, conta com 10 barracas com produtos derivados lácteos e outras 10 com hortifruti. Conforme a assessoria, os produtores participantes integram a Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) do Senar/MS no município.

O principal intuito do projeto é valorizar a produção local e auxiliar os produtores nas vendas durante o período de pandemia da Covid-19. Entre os produtos disponíveis para venda estão queijos, doces, iogurtes, sorvetes, folhosas, legumes, verduras, temperos, biscoitos e pães.

De acordo com o Senar-MS, os produtores passaram por uma capacitação nos últimos dias para se prepararem para a comercialização dos produtos com toda a segurança necessária para a prevenção da Covid-19. Segundo a prefeitura, a feira será realizada uma vez por mês.