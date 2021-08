Pontes de concreto viabilizam a tráfego durante as cheias do Pantanal em MS

Divulgação/PMC Estrada em Porto Esperança

Prefeito de Corumbá, Marcelo Iunes assinou na última sexta-feira (30) o termo de compromisso que autoriza a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (AGESUL) construir duas pontes de concretos entre a BR-262 e o Porto Esperança, importante distrito com valor histórico, turístico e econômico de Corumbá.

Marcelo Iunes ressalta que as novas pontes irão beneficiar milhares de pessoas que moram na região. “Essa ligação entre a BR e Porto Esperança é um sonho antigo dos moradores da região. Graças a Deus e ao empenho do governador Reinaldo Azambuja, um parceiro de primeira hora do povo corumbaense, essa obra tão sonhada está mais perto de ser finalmente concretizada”, afirmou o prefeito.

Conforme o Governo do Estado, as obras foram financiadas por recursos próprios. Uma das pontes construída no local conhecido como Vazante da Margarida, terá extensão de 59,2 metros. A segunda ponte será construída sob o Córrego Mutum, com extensão total de 83,8 metros. As duas pontes irão garantir a trafegabilidade da estrada ao longo de todo ano, tanto em épocas de seca ou quanto nos períodos de cheia do Pantanal.

“Concluídas as obras dentro dos parâmetros da boa técnica, o Município se compromete a recebê-la formalmente do Estado, assumindo os encargos de manutenção, resguardadas as responsabilidades da construtora quanto à garantia exigível por Lei”, institui o termo de compromisso.

Presidente do Sindicato Rural de Corumbá, Luciano Leite destaca a importância dos investimentos. “Essa ligação que a comunidade de Porto Esperança vai ter com essa estrada, organizada pelo Governo do Estado, vai beneficiar tanto a parte de transporte como também a parte de atendimento à região. Teremos ainda um grande acesso para o turismo, além dos termos acesso às propriedades rurais por terra, que hoje só é feita por rio”, enfatizou via assessoria.

A implantação da estrada está prevista para ser iniciada ainda neste ano, a construção dará acesso ao distrito de Porto Esperança e terá cerca de 10 quilômetros de extensão, desde o trevo com a BR-262, a quatro quilômetros da ponte sobre o Rio Paraguai, até o centro comunitário, próxima à antiga estação ferroviária do ramal da ferrovia.

De acordo com a prefeitura de Corumbá, será uma via sobre aterro em decorrência das às enchentes ocasionadas pelo transbordamento do rio, com revestimento de minério de ferro não comercial, doado pela mineradora Vale, que possui terminal de embarque da matéria-prima no local.