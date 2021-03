Pequenos produtores apostam no cultivo de soja orgânica

Divulgação/Portal MS Produção de soja orgânica

Pequenos produtores do município de Ponta Porã, no interior do estado, estão apostando na produção de soja orgânica. O processo de transição entre o sistema convencional e o orgânico recebeu apoio técnico da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa Oeste).

Conforme o produtor Marcos Ambrust, do Distrito de Nova Itamarati, em sua propriedade foram cultivados 14 hectares de soja BRS 511, os grãos possuem resistência genética à ferrugem-asiática da soja. O pesquisador da Agraer, Rogério Franchini identificou com grande eficiência intercorrências fitossanitárias, controladas por controle biológico.

O uso de agrotóxicos não é permitido no cultivo orgânico, por isso o controle de plantas “invasoras” foi realizado manualmente pelo produtor junto a colaboradores, gerando assim serviços para terceiros. Conforme o divulgado durante o preparo da área de plantio, houve aplicação de pó de rocha e fosfato natural de Bonito e adubo orgânico. Os produtores têm expectativas de que o plantio gere uma produtividade entre 45 a 50 sacas por hectare.

Após o processo de transição da produção convencional para a orgânica foi realizada a primeira colheita da soja no início deste mês no lote de Djones, pertencente a Cooperativa dos Agricultores Familiares da Itamarati (Cooperati).

Diretor executivo da Agraer, Fernando Nascimento ressalta a importância do acontecimento. “É um momento histórico para a agricultura familiar, pois poderá colocar um produto diferenciado no mercado, cuja demanda cresce a cada dia, além de benefícios que o solo e os recursos hídricos receberão, com a redução do uso de produtos químicos, favorecendo a microfauna do solo e a qualidade dos mananciais”, destacou via assessoria.

Em 2020 a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), lançou o Programa Pró-Orgânico com intuito de desenvolver as diferentes cadeias produtivas agroecológicas e orgânicas, assim como o extrativismo sustentável em Mato Grosso do Sul. Conforme a assessoria, a ideia é interagir com outras políticas públicas e fomentar a produção orgânica no estado.