Penúltimo dia para produtores rurais realizar cadastro no site do Iagro

Divulgação/Fundação MS Safra de soja

O produtor rural tem até amanhã, dia 31 de dezembro, para realizar o cadastro no site do Iagro, da área plantada com soja. O descumprimento dessa determinação, de acordo com a Lei, pode implicar em autuação da Iagro e multa de 100 Uferms (Unidade Fiscal Estadual de Referência de Mato Grosso do Sul).

O diretor presidente da Iagro, Daniel Ingold explica que os cadastros mantidos no banco de dados da Iagro são utilizados para assinalar a previsão de área total cultivada com soja no Estado, e assim prevenir os agricultores vizinhos quando houver foco da ferrugem por meio de um alerta sanitário, além é claro de orientar as fiscalizações de maneira mais estratégica e eficiente.

Lembrando que o produtor com mais de uma área de plantio, caso não sejam na mesma propriedade, deve fazer um cadastro para cada uma delas, a partir dos quais serão gerados recibos independentes.

Serviço:

O endereço para efetuar o cadastro é o www.servicos.iagro.ms.gov.br/plantio.