Parceria fundamenta evolução do PNEFA em MS

Divulgação Celso Martins

Em Mato Grosso do Sul o esforço integrado entre órgãos oficiais de sanidade animal e vegetal e o sistema produtivo está contribuindo para o avanço do PNEFA (Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa). “Com a evolução de nossos rebanhos, temos novos mercados a serem conquistados, com impactos positivos em todas as cadeias produtivas do estado”, destaca Celso Martins, superintendente da SFA/MS.

De acordo com a assessoria, para Celso, tudo o que foi e está sendo conquistado em relação à controle de zoonoses, aconteceu por meio desse esforço conjunto, norteado pelo comprometimento e responsabilidade no campo, sempre com objetivos em comum.

“A retirada da vacinação em um momento oportuno, que em breve vai chegar, sem sombra de dúvidas vai proporcionar uma grande transformação de vidas, transformação da nossa realidade”, reitera.