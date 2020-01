Mato grosso do Sul produziu 44,2 milhões de toneladas de cana-de-açúcar

Divulgação/Biosul Valor corresponde a safra do ano passado

Dados apontam que a colheita de cana-de-açúcar no Mato Grosso do Sul somou 44,2 milhões de toneladas até 31 de dezembro de 2019. A informação faz parte do Acompanhamento de Safra divulgado pela Biosul (Associação de Produtores de Bioenergia de Mato Grosso do Sul).

A quantidade de cana-de-açúcar processada é 4% menor comparado ao mesmo período do ciclo anterior. No último ano a colheita da cana se manteve adiantada e a desaceleração da moagem no mês de dezembro, de acordo com o presidente da Biosul, Roberto Hollanda Filho, é reflexo do comportamento atípico do clima no Estado.

Essa variação no ritmo de colheita deve influenciar na estimativa inicial para o ciclo, que se encerra em 31 de março de 2020. A atualização da estimativa para a safra 2019/2020 ainda será analisada pela Associação, que já previu uma redução de 2 milhões de toneladas por conta das geadas.

Já a produção de etanol, de abril a dezembro, somou 3,1 bilhões de litros, volume 1,8% acima com relação ao mesmo período da safra passada. Sendo 2,5 bilhões de litros de etanol hidratado e 637 milhões de litros de etanol anidro.