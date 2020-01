Maior evento de agronegócio do Estado começou

Divulgação/Showtech Evento conta com mais de 100 expositores

Showtec, o maior evento de agronegócio do Mato Grosso do Sul iniciou na manhã desta quarta-feira (22). Abrindo o calendário de eventos do agro deste ano, o evento está previsto para finalizar nesta sexta-feira (24), depois de três dias de programação. O objetivo do evento é dar acesso a novas ferramentas para potencializar ainda mais a produção agrícola e pecuária da região para produtores rurais, profissionais e estudiosos do setor.



Já foram confirmados cerca de 120 expositores, que estão presentes na sede da fundação MS, em Maracajú, local onde acontece o evento.

O Governador está presente no local hoje, onde fez a abertura do evento. Autoridades políticas e renomados pesquisadores do agronegócio brasileiros costumam marcar presença no evento durante seu primeiro dia.



Além de exposições, palestras e cursos, o evento também busca aproximar os produtores, como por exemplo o Encontro dos Jovens da Agropecuária, que está na programação.