FMC irá participar de feira no MS

Divulgação A ShowTec acontecerá em Maracaju-MS, dos dias 22 a 24

Ainda no mês de janeiro, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. O Dinetec, uma feira focada em demonstrações de tecnologias agropecuárias, que ocorrerá entre 15 e 17, na cidade de Canarana-MT. E o ShowTec, realizado em Maracaju-MS, dos dias 22 a 24 de janeiro, com os principais lançamentos do Agro nacional.

Uma das empresas que fará exposição é a FMC, onde irá apresentar tecnologias para o manejo integrado e eficiente para as culturas de soja e milho. Segundo o Gerente de Desenvolvimento de Mercado da FMC, Paulo de Tarso Cardoso Júnior, “para a companhia, é fundamental estar ao lado dos produtores, entendendo a demanda do setor e investindo em soluções tecnológicas para a evolução do agronegócio. Estamos em um novo momento, com um portfólio robusto e repleto de novidades. Os participantes da feira irão conhecer de perto todas nossas inovações para as culturas foco”.

Já na área de Soja, a FMC destaca seu novo projeto, “Acreditamos que a produtividade vai além de fazer mais, está em fazer junto. Estamos em constante busca de novas soluções que atendam às necessidades do produtor rural nas mais diferentes frentes. A agricultura está em nosso DNA, por isso investimos em tecnologia, pesquisa e inovação”, finalizou.

