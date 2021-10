Aquisição de novas plantadeiras agiliza no trabalho na Fundação MS

Divulgação/Fundação MS Os aparelhos são de última geração

Para melhorar e continuar com a manutenção da excelência nos trabalhos de pesquisa, a Fundação MS realizou um investimento de R$800 mil na aquisição de quatro plantadeiras.

As máquinas serão utilizadas para implantação dos trabalhos de soja/milho e manejo e fertilidade do solo nas 13 Unidades de Pesquisa distribuídas nas cidades do Centro-Sul de Mato Grosso do Sul.

Os aparelhos de última geração foram obtidos por meio de convênio com o Governo do Estado, oriundo do Fundo para Desenvolvimento das Culturas para o Milho e para a Soja (Fundems), e já estão sendo utilizados para plantio dos ensaios safra 21/22, aumentando a agilidade e melhorando a qualidade dos resultados da pesquisa.

O diretor executivo da Fundação MS, Alex Marcel Melotto disse que “as máquinas são dotadas do que há de mais moderno em termos de tecnologia, como controle de taxa variável na distribuição da semente e do fertilizante", disse o diretor executivo da Fundação MS, Alex Marcel Melotto.

Entre as principais características das novas máquinas estão engrenagens que permitem o plantio de parcelas de densidade variável, sistema de descarte de semente automático com reservatório onde fica toda a sobra, painel elétrico e Micron para fazer pulverizações no sulco de plantio com defensivos e fertilizantes, melhorando a distribuição dos insumos.

Os investimentos em tecnologia realizados pela instituição são focados na excelência e na geração de resultados, permitindo constante aprimoramento, tanto de maquinário quanto de pessoal. Com isso, a Fundação MS acompanha os avanços existentes no mercado do agronegócio, levando ao produtor e às empresas parceiras estudos mais assertivos para melhoria da produtividade.

"Passaremos a ter maior desenvoltura e rapidez para garantir respostas mais eficientes e melhor condução da semeadura", destacou o pesquisador responsável pelo setor de Fitotecnia Soja, Dr. André Bezerra.

O pesquisador do setor de Manejo e Fertilidade do Solo, Dr. Douglas Gitti, destaca que a tecnologia de aplicação de fertilizantes permite intensificar os experimentos que relacionam a utilização racional dos adubos e a performance produtiva dos genótipos de soja e milho em função dos diferentes ambientes de produção. "Como exemplo de mudanças que podem agregar com essa tecnologia, temos o manejo dos fertilizantes fosfatados no sistema de produção", cita.

Atualmente, o adubo é utilizado em taxa fixa no sulco de semeadura das plantadeiras, independente dos teores de solo e da capacidade produtiva dos ambientes de produção.

"Além disso, quando realizada a taxa variável, é prática mais comum a aplicação na superfície do solo, concentrando-o em camadas superficiais que desfavorecem o aprofundamento do sistema radicular das culturas, característica agronômica primordial para redução dos riscos a intempéries climáticas", explicou Gitti.

A Fundação MS A Fundação MS realiza trabalhos de pesquisa em unidades em Mato Grosso do Sul, na safra e safrinha. Com atuação sempre pautada em demandas advindas dos produtores rurais, em um sistema de trabalho conhecido por 2D´s (Demanda e difusão), os pesquisadores realizam experimentos que visam o desenvolvimento, a produtividade e a qualidade dos produtos.

Através do Conselho Técnico-Científico (CTC) os problemas e desafios são levantados pelos membros, os pesquisadores elaboram protocolos de pesquisa que são levados ao campo. Após todo o manejo, colheita e tabulação dos dados, os resultados são apresentados em cada uma das unidades de pesquisa por meio de eventos promovidos pela Fundação MS: dias de campo, apresentações de resultados, no site, Portal do Associado e Showtec.

A Fundação também atua com parcerias e cooperações, testando eficiência, validação, posicionando e auxiliando no desenvolvimento de produtos que estão em fase pré-comercial ou já disponíveis no mercado, prestando serviços nas áreas de Manejo e Fertilidade do Solo, Fitotecnia Soja, Fitotecnia Milho e Sorgo, Herbologia/Entomologia e Nematologia/Fitopatologia.