Que venha 2021 com esperança, renovação e mudanças

O ano-novo significa esperança, renovação e mudança."Adeus ano velho!",não será tão alto por conta da máscara que cobre o seu rosto, o " feliz ano-novo!", não será com muitos abraços, mas nenhum desses fatores impedidos por conta da pandemia da Covid-19, que estamos passando, vai tirar a magia, alegria e felicidade, que preenche a sala sala, varanda ou até mesmo a cozinha onde vocês vão se reunir com seus familiares.

As despedidas do ano-novo começam no dia 31 de dezembro, onde é chamado de "Réveillon”. Quando o relógio virar e marcar o primeiro dia de 2021, os fogos de artifício enchem os céus.

A origem do ano-novo é bem antiga, uma vez que diversas civilizações da antiguidade comemoravam a passagem de ano em março, tendo em conta o fim do inverno e a chegada da primavera. Conforme a história, o império romano, a população celebrava esse dia em homenagem ao deus Jano, deus das mudanças e transições.

Em 46 a.C. que o imperador Júlio César decretou que nesse dia seria comemorado o ano-novo, baseado no calendário juliano. Depois somente no final do século XVI que essa data foi finalmente oficializada com a adoção do calendário gregoriano, pela igreja católica. Com o passar do tempo, essa data tornou-se um marco e atualmente, a maioria dos países comemora a chegada do novo ano em 1.º de janeiro.

Confira os símbolos e superstições do ano-novo no Brasil

Fogos de artifícios são um dos principais símbolos da festa de passagem de ano, que preenchem os céus de diversas cores durante minutos.

Outro símbolo muito comum é o brinde feito com champanhe.

Usar roupa branca

Vestir lingerie nova e colorida (dependendo do que se pretende obter)

Pular 7 ondas do mar

Comer 7 sementes de romã

Comer um prato de lentilhas

O Jornal Capital News encerra esse ano difícil de 2020 se solidarizando com as pessoas que perderam seus entes queridos nessa pandemia e outras tragédias. Vamos estar sempre aqui por vocês, trazendo o nosso melhor. Desejamos a nossos leitores e seus familiares, nossos amigos e colegas da Imprensa um Feliz Ano-Novo e que 2021 seja repleto de felicidade, paz, amor e saúde. Até ano que vem!