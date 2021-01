Vice-prefeito Dirceu Miguéis assume funções após recuperação do Covid

Tamanho do texto

Divulgação/PMC Dirceu apresentou sintomas leves da doença e cumpriu todo o período de quarentena isolado em casa.

Nesta sexta-feira (08), o vice-prefeito, Dirceu Miguéis Pinto, assumiu suas atribuições na Prefeitura de Corumbá. Aos 66 anos de idade, ele se recuperou da covid-19. Dirceu apresentou sintomas leves da doença e cumpriu todo o período de quarentena isolado em casa.

De acordo com o Prefeito de Corumbá, Marcelo Iunes, “Graças a Deus, o Dirceu venceu o coronavírus e está se juntando à nossa equipe. Ele é uma pessoa muito experiente, competente e será extremamente importante para mais essa nossa gestão à frente da Prefeitura”, o líder do Executivo também foi infectado pela covid-19 em setembro, e também teve sintomas leves.

Já para o vice-prefeito Dirceu Miguéis Pinto, “Primeiramente gostaria de agradecer todas as orações e todo apoio que recebi desde quando fui diagnosticado, no final de dezembro. Essa é uma doença muito séria, que infelizmente já tirou a vida de muitas pessoas em nossa cidade e em todo o mundo. Graças a Deus não tive maiores complicações e hoje pude assumir minhas atribuições ao lado do prefeito Marcelo Iunes”, declara.

Ainda conforme Miguéis, “Já conversei bastante (com o prefeito) nessa parte técnica e vou atuar muito na área da infraestrutura, agronegócio, onde tenho uma relativa experiência. Como já disse anteriormente, também quero atuar na área da Educação, pois todo o princípio básico de uma população se inicia na Secretaria da Educação”, enfatiza.

Por fim, o vice-prefeito destaca que, “Vamos também dar apoio na área técnica, na área da indústria e comércio, dentro daquilo que a gente tem de conhecimento nesse tempo que passei na Câmara”, conclui.