Vereadores votam projeto de lei “Desperdício Zero”

Izaias Medeiro/CMCG Sessão

Nesta quinta-feira (23) vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande votam dois Projetos de Lei na sessão ordinária. Em única discussão e votação, será votado o Projeto de Lei 9.851/20, do Executivo Municipal, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Saúde do Município de Campo Grande. A proposta, segundo a prefeitura, atualiza a Lei n. 2.784, de 27 de dezembro de 1990, sobre o Conselho, adequando-se à normativa federal vigente sobre os Conselhos de Saúde, além da adequação à realidade local, para posterior publicação de seu Regimento Interno.

De acordo com assessoria, os vereadores votam ainda, em segunda discussão, o Projeto de Lei 9.687/20, de autoria do vereador William Maksoud, que cria o Programa “Desperdício Zero” em Campo Grande. A proposta autoriza que as sobras das merenda escolar serem transformadas em adubo nas unidades da Rede Municipal de Educação (Reme), incentivando a formação das hortas comunitárias.

Por conta da pandemia do coronavírus, as sessões acontecem de maneira remota, às 9 horas, e podem ser acompanhadas por meio do Facebook e no Youtube da Casa de Leis.