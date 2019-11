Vereadores promovem ações para o mês do Novembro Azul

Divulgação/Assessoria A audiência é uma propositura dos vereadores Flodoaldo Moreno e Cristina e tem ainda uma extensa agenda de ações para todo o mês

Em comemoração ao Novembro Azul campanha nacional que inclui ações exclusivas para os homens tem como objetivo conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce e a prevenção do câncer de próstata. A Câmara Municipal de Três Lagoas realizará uma Audiência Pública nesta terça-feira

A audiência é uma propositura dos vereadores Flodoaldo Moreno e Cristina e tem ainda uma extensa agenda de ações para todo o mês. A primeira ação ocorrerá no dia 01 de novembro com a fixação de laços azuis e ainda a entrega de bexigas azuis, na Praça Ramez Tebet.

Com o tema “Dê um toque de atenção na sua saúde”, os vereadores da Casa de Leis receberão no plenário o médico urologista Ary de Queiroz Arão e o radioterapeuta Fernando Coutinho Batista, que realizarão palestras relatando a importância do diagnóstico precoce, prevenção e tratamento do câncer de próstata.

Já no dia 16 de novembro os parlamentares e assessores convidam todos para uma “Pedalada Azul”, que terá como ponto de partida a igreja matriz, a partir das 8h e o percurso será da avenida Antônio Trajano dos Santos até a praça Ramez Tebet.

Durante a pedalada serão encaminhados litros de leite que serão encaminhados para a Rede Feminina de Combate ao Câncer.

Para o encerramento do Novembro Azul, ocorrerão três ações: Noite Azul, com várias atrações, no dia 27; Caminhada Azul, no dia 30 de novembro, a partir das 8h, saindo da praça Ramez Tebet até a Lagoa; onde ocorrerá a Lagoa Azul, com várias tendas.