Vereadores homenageiam Nutricionista em sessão solene
O evento será no Plenário Oliva Enciso
Adriana Ximenes
Capital News
Deurico/Capital News
Em comemoração ao Dia do Nutricionista, a Câmara Municipal de Campo Grande, realiza nesta a quarta-feira (28) uma sessão solene que foi instituída por meio da Resolução n. 1.267/18, de autoria da vereadora Enfermeira Cida, o evento será às 19 horas,no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, n° 1.600, bairro Jatiuka Park.
Na oportunidade a sessão visa homenagear nutricionistas que, no exercício da sua profissão, contribuem para melhoria da qualidade de vida das pessoas, trazendo mais saúde e bem-estar para a população campo-grandense.
Confira abaixo a lista dos homenageados:
ADEMIR SANTANA - GIOVANA MORALES RODRIGUES E NATHALIA LIBRELOTTO LAURETTO TENORIO
AYRTON ARAÚJO DO PT - TAMARA RAMOS BICUDO E JULIANA CAMARGO DAL BELLO
BETINHO - PAULA FABIANA SALDANHA TSCHINKEL E ANA MARIA BARRETO GUENKA BARBOSA
CARLÃO - MARCELA GRISÓLIA GRISOSTE E ALEXANDRA DUARTE PEREIRA
CAZUZA - TATIANE SAVARESE ATTILIO E GABRIELLE NATHALY DE AQUINO DIAS
CHIQUINHO TELLES - SILVANA MARQUES SAMPAIO E LETÍCIA RODRIGUES
DR. CURY - FABIANA COSTA DE CARVALHO E MONYQUE RIBEIRO TULIO GOMES AMARAL
DR. LÍVIO - SIMONE MELO DA FONSECA MARTOS
DR. LOESTER - ANA CARLA DA SILVA E ANGELA LUCCHESI SANDRINI
DR. WILSON SAMI - FRANCIELI JACQUES FERRARI E VANESSA TORRES BRAGA
EDUARDO ROMERO - LUANNA CARAMALAC MUNARO E ISADORA TAVEIRA COLETA
ENFERMEIRA CIDA AMARAL - CHRISTINA PAULA NASTE SHIRADO E DANIELA NOGUEIRA
FRITZ - TATYANNE REGINA DE SOUZA MEDEIROS E GISLAINE DOMINGUES SARTORI
GILMAR DA CRUZ - ROSANGELA FREITAS E SILVA DIAS E ELIZ NGELA PEREIRA PIMENTEL DO NASCIMENTO
JOÃO CESAR MATTOGROSSO - FERNANDA BUAINAIN ABUHASSAN E STEPHANNIE TORRES DELMONDES CABRAL
JUNIOR LONGO - FERNANDO DA CRUZ PEIXOTO E ALAN ROBERT MENDES NENE
ODILON DE OLIVEIRA - LILIAN DROPPA WOLF
OTAVIO TRAD - ANA CAROLINA MELLO DE SOUZA ROSA DIAS E MARIA CECILIA AMORIM TRAD
PAPY - LUCIANE PEREZ DA COSTA FERNANDES E WERUSKA BORTOLETO BOREGA
Pr. JEREMIAS FLORES - BRUNA RODRIGUES MARTINS E CASSIANO FONTOURA ROSA
PROF. JOÃO ROCHA - POLLYANA ESTELA KINA LEMOS
VALDIR GOMES - MYRELLI BRANDÃO GOMES E HELOISA HELENA GUIMARAES FERNANDES XAVIER
VETERINÁRIO FRANCISCO - ANA LUCIA SARAIVA DA CUNHA GANCI E ADRIELLE TEIXEIRA AMARAL BRANDÃO
WILLIAM MAKSOUD - MICHELLI GONÇALVES IGNACIO E SIMONE CACCIA
C MARA MUNICIPAL
TATIANA CARVALHO GUINANCIO OLIVEIRA
AMANDA CARRETONI AZAMBUJA
ALINE CRISTINA BARROS MACÊDO
ELIZABETH PINHEIRO MARIANO
DULCE LOPES BARBOZA RIBAS
MARIA CRISTINA MENDES BIGNARDI PESSOA
PAULA RENATA CARVALHO
JULIANA VENTURA DAMACENO
MARIANA CORRADI GOUVEA
ALANA GISELE GALENO
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