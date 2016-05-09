Campo Grande/MS, Quarta-Feira, 28 de Agosto de 2019 |
27˚
(67) 3042-4141
Política
Quarta-Feira, 28 de Agosto de 2019, 12h:08
Tamanho do texto A - A+

Vereadores homenageiam Nutricionista em sessão solene

O evento será no Plenário Oliva Enciso

Adriana Ximenes
Capital News

Deurico/Capital News

Câmara Municipal de Campo Grande

 

Em comemoração ao Dia do Nutricionista, a Câmara Municipal de Campo Grande, realiza nesta a quarta-feira (28) uma sessão solene que foi  instituída por meio da Resolução n. 1.267/18, de autoria da vereadora Enfermeira Cida, o evento será às 19 horas,no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, n° 1.600, bairro Jatiuka Park.

 

Na oportunidade a sessão visa homenagear nutricionistas que, no exercício da sua profissão, contribuem para melhoria da qualidade de vida das pessoas, trazendo mais saúde e bem-estar para a população campo-grandense.

 

Confira abaixo a lista dos homenageados:

 

ADEMIR SANTANA - GIOVANA MORALES RODRIGUES E NATHALIA LIBRELOTTO LAURETTO TENORIO 

AYRTON ARAÚJO DO PT - TAMARA RAMOS BICUDO E JULIANA CAMARGO DAL BELLO 

BETINHO - PAULA FABIANA SALDANHA TSCHINKEL E ANA MARIA BARRETO GUENKA BARBOSA 

CARLÃO - MARCELA GRISÓLIA GRISOSTE E ALEXANDRA DUARTE PEREIRA 

CAZUZA - TATIANE SAVARESE ATTILIO E GABRIELLE NATHALY DE AQUINO DIAS

CHIQUINHO TELLES - SILVANA MARQUES SAMPAIO E LETÍCIA RODRIGUES 

DR. CURY - FABIANA COSTA DE CARVALHO E MONYQUE RIBEIRO TULIO GOMES AMARAL 

DR. LÍVIO - SIMONE MELO DA FONSECA MARTOS

DR. LOESTER - ANA CARLA DA SILVA E ANGELA LUCCHESI SANDRINI 

DR. WILSON SAMI - FRANCIELI JACQUES FERRARI E VANESSA TORRES BRAGA 

EDUARDO ROMERO - LUANNA CARAMALAC MUNARO E ISADORA TAVEIRA COLETA 

ENFERMEIRA CIDA AMARAL - CHRISTINA PAULA NASTE SHIRADO E DANIELA NOGUEIRA 

FRITZ - TATYANNE REGINA DE SOUZA MEDEIROS E GISLAINE DOMINGUES SARTORI

GILMAR DA CRUZ - ROSANGELA FREITAS E SILVA DIAS E ELIZ NGELA PEREIRA PIMENTEL DO NASCIMENTO 

JOÃO CESAR MATTOGROSSO - FERNANDA BUAINAIN ABUHASSAN  E STEPHANNIE TORRES DELMONDES CABRAL 

JUNIOR LONGO - FERNANDO DA CRUZ PEIXOTO E ALAN ROBERT MENDES NENE 

ODILON DE OLIVEIRA - LILIAN DROPPA WOLF                               

OTAVIO TRAD - ANA CAROLINA MELLO DE SOUZA ROSA DIAS E MARIA CECILIA AMORIM TRAD 

PAPY - LUCIANE PEREZ DA COSTA FERNANDES E WERUSKA BORTOLETO BOREGA 

Pr. JEREMIAS FLORES - BRUNA RODRIGUES MARTINS E CASSIANO FONTOURA ROSA 

PROF. JOÃO ROCHA - POLLYANA ESTELA KINA LEMOS

VALDIR GOMES - MYRELLI BRANDÃO GOMES E HELOISA HELENA GUIMARAES FERNANDES XAVIER 

VETERINÁRIO FRANCISCO - ANA LUCIA SARAIVA DA CUNHA GANCI E ADRIELLE TEIXEIRA AMARAL BRANDÃO

WILLIAM MAKSOUD - MICHELLI GONÇALVES IGNACIO E SIMONE CACCIA

C MARA MUNICIPAL

TATIANA CARVALHO GUINANCIO OLIVEIRA

AMANDA CARRETONI AZAMBUJA

ALINE CRISTINA BARROS MACÊDO

ELIZABETH PINHEIRO MARIANO 

DULCE LOPES BARBOZA RIBAS  

MARIA CRISTINA MENDES BIGNARDI PESSOA 

PAULA RENATA CARVALHO 

JULIANA VENTURA DAMACENO 

MARIANA CORRADI GOUVEA    

ALANA GISELE GALENO 

 

Comentar esta notícia
Compartilhar
Imprimir

NENHUM COMENTÁRIO

Clique aqui para "COMENTAR ESTA NOTÍCIA" e seja o primeiro a comentar!
Nenhum comentário ainda, seja o primeiro!

LEIA MAIS SOBRE ESSE ASSUNTO

Vereadores aprovam seis projetos em sessão

Sete Projetos de Leis serão votadas na sessão ordinária desta terça-feira

Oito matérias estão prevista para análise durante Sessão Ordinária

Programa de Incentivos a comerciantes da Área Central é discutido pelos Vereadores

Lista oficial com os nomes dos contemplados em apartamentos da Emha
Durante fuga assaltante é arremessada pelo “parceiro”
Ao chegar em casa homem é executado por pistoleiros
Trinix