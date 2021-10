Vereadores debatem ações de prevenção e tratamento ao câncer de mama

Divulgação/Secretaria da Saúde do Estado da Bahia Exame de mamografia

Vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande promovem na próxima segunda-feira (04), a partir das 9h, uma audiência pública para debater a importância do rastreamento, diagnóstico e tratamento do câncer de mama.

O debate foi convocado pela Comissão Permanente de Saúde da Câmara, composta pelos vereadores Dr. Sandro (presidente), Dr. Victor Rocha (vice), Dr. Jamal, Dr. Loester e Tabosa, e visa ampliar os as discussões em alusão ao “Outubro Rosa”, mês de prevenção e conscientização ao câncer.

Outubro Rosa é uma campanha de conscientização que visa alertar mulheres e toda a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e mais recentemente sobre o câncer de colo do útero.

Campanhas de conscientização sobre o câncer de mama são realizadas desde 2002 no Brasil, mas foram instituídas por lei federal em 2018. E, desde 2011, ocorrem campanhas sobre o câncer de colo do útero em diversos estados.

Vereador Dr. Victor Rocha é médico mastologista e ressalta a importância do tratamento precoce. “Quando a gente faz o diagnóstico do câncer de mama em tumores menores que 2 cm, a chance de cura é de 90% a 95% com o tratamento adequado. Se demorar [para diagnosticar], o tumor vai aumentando e vai reduzindo a taxa de sobrevida. A Campanha do Outubro Rosa aqui na Câmara foi planejada para acertarmos as mulheres da importância de manter seus exames em dia, pois a prevenção é a melhor aliada no combate ao câncer de mama”, explicou.

Serviço:

A audiência será promovida a partir das 9h, no Plenário Oliva Enciso, com transmissão ao vivo pelo Facebook e Youtube da Casa de Leis.