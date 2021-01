Vereador Carlão é eleito presidente da Câmara de Campo Grande por unanimidade

Divulgação/Câmara CG Mesa Diretora Biênio 2021-2022

Nesta sexta-feira (01), durante a sessão extraordinária houve a votação da nova mesa diretora, onde a chapa única presidida pelo vereador Carlão foi eleita com unanimidade, em seguida o novo presidente da Câmara Municipal de Campo Grande realizou seu primeiro discurso para os colegas parlamentares.

De acordo com Carlão, “Boa noite a todos, a emoção toma conta da minha pessoa, mas sou sabedor da responsabilidade que nós 29 vereadores eleitos temos que ter com a nossa cidade, eu entrei no lugar do vereador João Rocha, após 5 anos de trabalho em conjunto nesta mesa diretora, harmonizando o parlamento e dando condições dos vereadores trabalharem, muitos não conseguiram voltar, mas os que voltaram são sabedores desse compromisso. O parlamento representa desde o grande ao menor, do mais graduado ao gari, a pessoa humilde, e temos que ter esse compromisso. O vereador João Rocha soube administrar muito bem a Câmara e nós vamos continuar fazendo isso, vamos mudar alguns pontos administrativos, mas vamos manter o compromisso com o povo”, enfatiza o parlamentar.

Ainda durante o seu discurso, o presidente da Casa de Leis declarou parceria com o Executivo, “Prefeito Marquinhos Trad terá a nossa parceria para trabalharmos em conjunto sem nunca largar a nossa independência, o poder legislativo representa o povo, o Executivo tem o poder de gerir os recursos, e nós vamos fiscalizar com muita ênfase, fazendo com que o trabalho de vocês saiam da tribuna e cheguem para o povo. Nós estamos aqui para avançar com os nossos eleitores e com a nossa cidade. É um momento difícil que precisamos de muita calma e sabedoria para podermos realizar as mudanças e melhorias para o nosso povo”, conclui.

Compondo a Mesa Diretora junto com o presidente eleito vereador Carlão, estão: Dr Loester (MDB) 1ª vice-presidência, Betinho (Republicanos) 2ª vice-presidência, Eduardo Miranda (Patriota) 3ª vice-presidência, Delei Pinheiro (PSD) 1º secretário , Papy (Solidariedade) 2º secretário, Ronilço Guerreiro (Podemos) 3º secretário.