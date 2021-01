TRE agradece apoio da Polícia Civil nas Eleições 2020

Divulgação

Segundo o documento, a função da Justiça Eleitoral não se limita apenas a realizar eleições e julgar ações no âmbito de sua competência, mas também, reconhecer àqueles que, no domínio de sua atuação, são merecedores de agradecimentos e aplausos pelos serviços relevantes que prestam à Justiça Eleitoral.

De acordo com a polícia civil, o desembargador do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), João Maria Lós, através do ofício n° 7737/2020 - TRE/PRE/GABPRE, prestou agradecimentos à Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul pela elaboração e implementação do Plano de Segurança para as Eleições Municipais 2020.

O desembargador enfatizou a importância dos préstimos da atuação da PCMS no policiamento necessário à garantia da tranquilidade do pleito e soberania da vontade do eleitor. " Sirvo-me do presente para externar nossos agradecimentos a Vossa excelência, Delegado-Geral Marcelo Vargas, e a sua equipe, pelo apoio prestado nas Eleições Municipais 2020, certo de que a atuação dessa Instituição de Segurança foi fundamental para o sucesso de mais um pleito eleitoral", pontuou.