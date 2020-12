Transição finaliza relatório, mas divulgação será feita após alta de Alan Guedes

Divulgação Equipe de transição finalizou relatório para apresentar ao prefeito eleito

A Comissão Oficial de Transição de Governo encerrou os trabalhos de elaboração do relatório sobre a situação da Prefeitura de Dourados a ser entregue ao prefeito eleito Alan Guedes (PP). De acordo com o calendário previsto pela Comissão, a divulgação do levantamento estava marcado para este domingo, dia 20 de dezembro, data do aniversário de Dourados. Mas, diante da quarentena que está sendo cumprida pelo prefeito eleito, que testou positivo para Covid-19, a divulgação acontecerá quando Alan receber alta médica.

Segundo o professor universitário Henrique Sartori, que coordenou os trabalhos da equipe de transição nominada pelo prefeito eleito, foram praticamente duas semanas intensas para conclusão do relatório.

Além do grande volume de documentos analisados, ele contou que algumas secretarias entregaram material fora do prazo que havia sido definido. Também houve situação de entrega de documentos já quando parte do relatório estava redigido, o que demandou refazer parte do material.

Mesmo assim, segundo Sartori, o levantamento resultou num relatório com o qual o prefeito eleito poderá encaminhar as primeiras ações de sua administração. O coordenador reforçou o empenho de sua equipe de trabalho. “Foram dias de muita dedicação em que cada um fez o melhor possível”, finalizou.