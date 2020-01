Senador libera R$ 78, 5 milhões para Corumbá

Tamanho do texto

Divulgação Senador Nelsinho Trad

Recursos de emendas parlamentares do Ministério da Saúde, referentes a contratos firmados em 2012 e que estavam prestes a ser perdidos foram liberado. O senador Nelsinho Trad (PSD) conseguiu liberar R$ 78,5 milhões que será destinado ao município de Corumbá.

Conforme a assessoria do senador serão R$ 217,7 mil empregados na reforma do Centro de Especialidades Médicas Cardiovasculares e Laboratório, no Centro de Saúde da Mulher Dr. Nicolau Fragelli e na Casa de Acolhimento Transitório para dependentes químicos. Para o Centro de Especialidades serão R$ 111,8 mil.Para o Centro de Saúde da Mulher, foram depositados na conta da prefeitura R$ 84,3 mil. Já a Casa de Acolhimento receberá R$ 21,6 mil que serão empregados em reforma e readequação.