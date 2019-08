Publicada três leis que denominam biblioteca rodovia e poliesportivo

Wagner Guimarães /ALMS Lei entra em vigor hoje

Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS), publicou nesta sexta-feira (23) no Diário Oficial do Estado três leis de autoria do deputados da Casa de Leis, que denominam biblioteca pública, rodovia e centro poliesportivo. Enquanto projetos de lei, as três proposições foram lidas em sessões ordinárias no mês de julho do corrente ano pelos parlamentares.

A Lei publicada sob o número 5.377, de 22 de agosto de 2019, denomina "Mamede Assem José" o Centro Poliesportivo Santo Amaro, localizado na Avenida Engenheiro Amélio Carvalho Bais, Vila Santo Amaro, nesta Capital. A autoria é do deputado Coronel David (PSL).

Já a Lei 5.378, de 22 de agosto de 2019, de autoria do deputado Barbosinha (DEM), denomina "Ney Azambuja” o trecho de 120 quilômetros da Rodovia MS-270, que inicia no distrito de Itaum, no Município de Dourados -e vai até a Rodovia MS 060.

Professor Rinaldo (PSDB) é o autor da Lei 5.379, de 22 de agosto de 2019, a qual denomina a Biblioteca da Escola Estadual Ernesto Solon Borges, no Município de Bandeirantes, de “Professor Gilberto Melão”.