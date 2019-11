PT de Dourados realiza primeira etapa do Seminário

Divulgação Esse primeiro encontro acontecerá no dia 09 de novembro, às 13h30, no Sindicato dos Bancários, na rua Olinda Pires de Almeida, 2450.

Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) do município de Dourados deve iniciar uma série de debates sobre a cidade, para a construção de políticas públicas também para a apresentação do programa de governo para a Prefeitura.

O programa Pensar Dourados vai além de 2020, o objetivo é criar etapas com encontros previstos até o mês de abril. Inicialmente a primeira etapa será o debate de Avanços e Limites com os oito anos de administração petista em Dourados.

Participaram do evento o geógrafo e ex-prefeito de Dourados (2000-2008), Laerte Tetila, o historiador e ex-vereador (2000-2004) e ex-secretário de Governo na gestão petista, Wilson Biasotto e do engenheiro agrônomo e ex-secretário de Agricultura na gestão petista, Huberto Paschoalick. Esse primeiro encontro acontecerá no dia 09 de novembro, às 13h30, no Sindicato dos Bancários, na rua Olinda Pires de Almeida, 2450.

Os outros encontros discutirão sobre a saúde e educação, o desenvolvimento econômico e social sustentável, a mobilidade urbana, a cultura e propostas para as minorias, incluindo mulheres, afrodescendentes, indígenas, deficientes, quilombolas, assentados e a população LGBTQ+ dentre outras. A ideia, segundo o presidente do PT de Dourados, Natal Gabriel Ortega, é fazer a discussão de temáticas que auxiliem o partido na elaboração de um projeto para Dourados, de acordo com as diretrizes do PT, principalmente no que se refere à inclusão social, combate à pobreza e à desigualdade.