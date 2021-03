Projeto de lei pode criar a semana de sensibilização de doenças inflamatórias em MS

Divulgação/Assessoria

O Presidente da Comissão Permanente de Saúde, deputado estadual Antonio Vaz (Republicanos), apresentou o Projeto de Lei 67/2021, que cria a “Semana Estadual de Sensibilização e Defesa dos Direitos dos Portadores de Doenças Inflamatórias Intestinais”. Essa campanha será realizada, anualmente, na terceira semana de maio.

Os casos diagnosticados serão notificados e encaminhados à DII Brasil – Associação Nacional dos Portadores de Doenças Inflamatórias Intestinais, entidade sem fins lucrativos apta ao suporte necessário aos portadores. De acordo com a assessoria, após a confirmação da doença, os enfermos serão atendidos dentro do Estado de Mato Grosso do Sul por equipe multidisciplinar, gastroenterologista, coloproctologista, nutricionista e psicólogo.

Conforme Vaz, um dos principais objetivos da ação é esclarecer a população sobre as doenças inflamatórias intestinais e estimular pesquisas científicas, ressaltando a importância da alimentação saudável, entre outros. “Segundo a proposta, durante a semana da campanha, o Poder Público, as empresas e as entidades civis promoverão atendimentos, como exames, palestras e outras atividades que visem à conscientização da população sobre as doenças inflamatórias intestinais.”explicou o deputado.